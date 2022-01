Conférence : « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs » Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence : « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs » Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, 17 octobre 2019, Paris. Conférence : « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs »

Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, le jeudi 17 octobre 2019 à 20:30

105ème Journée du migrant, du réfugié, 29 septembre Le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». Il entend souligner que ses appels répétés en faveur des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite des êtres humains doivent être compris dans le cadre de sa profonde préoccupation pour tous les habitants des périphéries existentielles. Avec nos équipes, Cours FLE et CCFD-Terre Solidaire ainsi que le Service jésuite des Réfugiés, la paroisse organise une conférence le **jeudi 17 octobre à 20h30** à l’église sur le thème « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs ».

Entrée libre

Conférence : « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs » Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 81 rue d’Alleray, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-17T20:30:00 2019-10-17T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance Adresse 81 rue d'Alleray, 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance Paris Departement Paris

Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence : « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs » Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 2019-10-17 was last modified: by Conférence : « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs » Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance 17 octobre 2019 Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance Paris Paris

Paris Paris