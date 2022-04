CONFÉRENCE “MIEUX CONSOMMER, MOINS DÉPENSER” Notre-Dame-des-Landes, 29 avril 2022, Notre-Dame-des-Landes. CONFÉRENCE “MIEUX CONSOMMER, MOINS DÉPENSER” Notre-Dame-des-Landes

Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique Notre-Dame-des-Landes La conférence sera menée avec l’association du CIVAM 44 et du GAB44 sur le thème “mieux consommer, moins dépenser”

La soirée est ouverte et gratuite à tous les habitants de la CCEG.

Inscription avant le 27 avril au 06 30 69 32 43 Notre-Dame-des-Landes

