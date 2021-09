Gignac Gignac Gignac, Hérault CONFERENCE “MIEUX COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SES CONSEQUENCES” Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

CONFERENCE "MIEUX COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SES CONSEQUENCES" Gignac, 1 octobre 2021, Gignac. CONFERENCE "MIEUX COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SES CONSEQUENCES" 2021-10-01 18:30:00

Gignac Hérault Vendredi 1er octobre à Gignac, Salle du Sonambule

Conférence environnement : Mieux comprendre le changement climatique et ses conséquences

La conférence sera tenue par Alix Roumagnac, de la structure Predic Service Organisée par la Ville de Gignac

Gratuit – Plus d’informations : ville-gignac.com Vendredi 1er octobre à Gignac, Salle du Sonambule – 18h30

Gratuit – Plus d'informations : ville-gignac.com

Gratuit – Plus d'informations : ville-gignac.com

