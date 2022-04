Conférence — Michel Quint et la métropole Maison de l’Education Permanente Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Conférence — Michel Quint et la métropole Maison de l’Education Permanente, 2 mai 2022, Wattrelos. Conférence — Michel Quint et la métropole

Maison de l’Education Permanente, le lundi 2 mai à 14:30

Le Club Ensemble vous propose une conférence sur le thème de “Carnaval en Flandre” le lundi 2 mai 2022 à 14h30. Maison de l’Education Permanente, rue Jean Castel à Wattrelos Tarif : 3€ pour les non-adhérents à l’association par le Club Ensemble Maison de l’Education Permanente rue Jean Castel Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T14:30:00 2022-05-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Maison de l'Education Permanente Adresse rue Jean Castel Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Maison de l'Education Permanente Wattrelos Departement Nord

Maison de l'Education Permanente Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Conférence — Michel Quint et la métropole Maison de l’Education Permanente 2022-05-02 was last modified: by Conférence — Michel Quint et la métropole Maison de l’Education Permanente Maison de l'Education Permanente 2 mai 2022 Maison de l'Education Permanente Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord