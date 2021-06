Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Conférence Michel Jacquet: Le fantastique dans la littérature occitane. Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Conférence Michel Jacquet: Le fantastique dans la littérature occitane.
2021-06-30 17:30:00
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine. Entrée libre

La littérature occitane est restée très vivante. Parmi une riche production, les romans fantastiques abordent un genre très original et font souvent appel à l'allégorie pour mieux analyser des réalités contemporaines

+33 5 62 40 87 86

