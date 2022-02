Conférence : Michel Dubois « S comme sérigraphie ! » Atelier-Musée de l’Imprimerie, 3 avril 2022, Le malesherbois.

Atelier-Musée de l’Imprimerie, le dimanche 3 avril à 15:00

Pour la 16 édition des Journées Européennes des Métiers d’art, « nos mains à l’unisson », l’AMI propose une rencontre avec Michel Dubois, ancien chef d’entreprise aujourd’hui à la retraite qui a, pendant près de 40 ans, porté haut les couleurs de la sérigraphie française. Ce célèbre sérigraphe partagera avec enthousiasme sa longue expérience de la (re)production d’enseignes, d’affiches et d’œuvres d’art en sérigraphie; fruit d’une collaboration avec les plus grands musées notamment (Musée d’art Moderne de New York, Musée du Louvre, musée des Beaux-Arts de Montréal…). Une présentation animée de l’histoire et des techniques de la sérigraphie, des différents graphistes qui ont utilisé ce procédé, le témoignage d’un artisan et de ses secrets suivi d’une démonstration… Durée 1h. Conférence et démonstration comprises dans le billet d’entrée.

Voir http://a-mi.fr/

Rencontre animée avec un sérigaphe pour les Journées Européennes des métiers d’art

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois



2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T17:00:00