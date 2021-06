Conférence ‘Mesuras, pes e monedas » par Michel Villeneuve Centre Occitan Rochegude, 19 juin 2021-19 juin 2021, Albi.

Conférence ‘Mesuras, pes e monedas » par Michel Villeneuve

Si plus de 200 ans après l’adoption du système métrique nous achetons encore une livre (liura) de fromage et mangeons un empan (palm) de saucisse, il s’agit de la réminiscence d’un vocabulaire fortement ancré pendant des siècles dans la mémoire collective. Après de nombreux atermoiements sous l’Ancien Régime, la Révolution a mis fin au maquis des unités de mesure où chaque communauté avait les siennes, non seulement en nom mais aussi en valeur, freinant ainsi les échanges et le commerce comme le pointaient les cahiers de doléance des États généraux de 1789. C’est ce maquis, de la canne (cana) au setier (sestièr) et de la pinte (pinta) au denier (denièr), que nous vous proposons de survoler. Alors, pour tout savoir sur les unités de mesures du Moyen-Âge jusqu’à la Révolution Française dans l’Albigeois, nous vous attendons au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude à Albi) le samedi 19 juin à 17h. La conférence sera donnée par Michel Villeneuve en occitan et en français. Pour plus d’information : Centre Culturel Occitan de l’Albigeois / 28 rue Rochegude – Albi / [www.centre-occitan-rochegude.org](http://www.centre-occitan-rochegude.org) / 05.63.46.21.43

