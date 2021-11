Figeac Figeac Figeac, Lot Conférence “Méroé” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot 6 EUR Docteur en Égyptologie, Aminata Sackho-Autissier est ingénieur d’études au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Elle est spécialiste du Soudan ancien et ses travaux de recherches sont consacrés à la culture matérielle méroïtique. Elle a été commissaire scientifique de l’exposition « Méroé. Un empire sur le Nil » (26 mars – 6 septembre 2010, musée du Louvre). Les amis du Musée Champollion vous proposent une conférence sur une civilisation au coeur de l’Afrique subsaharienne, Méroé, par Aminata Sackho-Autissier. C’est au Soudan central, sur les rives du Nil et dans la steppe voisine, que naît la civilisation de Méroé, au IIIe s. av. J.-C. Celle-ci disparaît au cours du IVe s. ap. J.-C., dans les grands bouleversements qui caractérisent la fin de l’Antiquité. La civilisation méroïtique, comme celle de Napata qui l’a précédée, présente un lourd héritage culturel pharaonique, particulièrement visible sur les reliefs qui décorent les murs des temples divins et des chapelles funéraires de pyramides… amcfigeac@sfr.fr +33 6 78 92 61 69 Docteur en Égyptologie, Aminata Sackho-Autissier est ingénieur d’études au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Elle est spécialiste du Soudan ancien et ses travaux de recherches sont consacrés à la culture matérielle méroïtique. Elle a été commissaire scientifique de l’exposition « Méroé. Un empire sur le Nil » (26 mars – 6 septembre 2010, musée du Louvre). © musée du Louvre, N. Couton-Perche

