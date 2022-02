CONFERENCE | mercredi 16.02.22 | 18h Aqualis,l’expérience lac Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Savoie

CONFERENCE | mercredi 16.02.22 | 18h Aqualis,l’expérience lac, 16 février 2022, Aix-les-Bains. CONFERENCE | mercredi 16.02.22 | 18h

Aqualis, l’expérience lac, le mercredi 16 février à 18:00

Animée par Pascal Presson, bénévole de la LPO Savoie, cette conférence fera l’état des lieux des populations d’oiseaux aquatiques sur notre grand lac, l’évolution de leurs effectifs, les observations particulières faites afin d’essayer de comprendre les changements en cours… #lacdubourget #aixriviera #AQUALIS #Cisalb

Conférence gratuite, certificat sanitaire obligatoire dès 12 ans (passe vaccinal ou sanitaire selon l’âge)

Animée par Pascal Presson de la LPO 73 fera l’état des lieux des populations d’oiseaux aquatiques sur le lac… Aqualis,l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T18:00:00 2022-02-16T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-les-Bains, Savoie Autres Lieu Aqualis,l'expérience lac Adresse 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains Ville Aix-les-Bains lieuville Aqualis,l'expérience lac Aix-les-Bains Departement Savoie

Aqualis,l'expérience lac Aix-les-Bains Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-les-bains/

CONFERENCE | mercredi 16.02.22 | 18h Aqualis,l’expérience lac 2022-02-16 was last modified: by CONFERENCE | mercredi 16.02.22 | 18h Aqualis,l’expérience lac Aqualis,l'expérience lac 16 février 2022 Aix-les-Bains Aqualis l'expérience lac Aix-les-Bains

Aix-les-Bains Savoie