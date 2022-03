Conférence mensuelle Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Conférence mensuelle Niort, 16 mars 2022, Niort. Conférence mensuelle Auditorium de la médiathèque 1 boulevard Main Niort

2022-03-16 18:00:00 – 2022-03-16 20:00:00 Auditorium de la médiathèque 1 boulevard Main

Niort Deux-Sèvres EUR 0 Conférence mensuelle de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres : “Augustin Guillet, archiprêtre de Notre-Dame de Niort (1870-1878) face à la montée de l’anticléricanisme.” par Jean-Claude FAUCHER Conférence mensuelle de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres : “Augustin Guillet, archiprêtre de Notre-Dame de Niort (1870-1878) face à la montée de l’anticléricanisme.” par Jean-Claude FAUCHER +33 7 71 26 75 92 Conférence mensuelle de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres : “Augustin Guillet, archiprêtre de Notre-Dame de Niort (1870-1878) face à la montée de l’anticléricanisme.” par Jean-Claude FAUCHER Auditorium de la médiathèque 1 boulevard Main Niort

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Auditorium de la médiathèque 1 boulevard Main Ville Niort lieuville Auditorium de la médiathèque 1 boulevard Main Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Conférence mensuelle Niort 2022-03-16 was last modified: by Conférence mensuelle Niort Niort 16 mars 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres