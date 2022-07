Conférence – Mégalithes, roches remarquables et sources sacrées du Velay

Conférence – Mégalithes, roches remarquables et sources sacrées du Velay, 22 juillet 2022, . Conférence – Mégalithes, roches remarquables et sources sacrées du Velay



2022-07-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-22 EUR 3 3 Lors de cette conférence, Bruno Mestre, secrétaire des Cahiers de la Haute-Loire, vous fera découvrir les mégalithes, roches remarquables et sources sacrées du Velay. dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville