Conférence médicale : « La maladie de Parkinson »

Avec la **Dresse Irène Bonada** FMH Médecine Interne Générale et Gériatrie et le **Dr Cyrus Hazeghi** FMH Psychiatrie et Psychothérapie. Nous vous proposons deux formules pour assister à cet événvement: soit d’assister à la conférence en personne à Cité Seniors, soit en ligne et en directe. Pour assister à l’événement en ligne, rendez-vous sur la [**chaîne YouTube de Cité Seniors**](https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ).

Gratuit

