Lille Médiathèque des Bois Blancs Lille, Nord Conférence Médiathèque des Bois Blancs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Conférence Médiathèque des Bois Blancs, 8 octobre 2021, Lille. Conférence

Médiathèque des Bois Blancs, le vendredi 8 octobre à 18:30

La musique dans la bande-dessinée, conférence animée par Maxime Mana’ch

Gratuit sur inscription

La musique dans la bande-dessinée, conférence animée par Maxime Mana’ch Médiathèque des Bois Blancs 36 Av. Marx Dormoy, 59000 Lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:30:00 2021-10-08T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque des Bois Blancs Adresse 36 Av. Marx Dormoy, 59000 Lille Ville Lille lieuville Médiathèque des Bois Blancs Lille