Conférence – Médecine Tibétaine Salle Coloriage Crest Catégories d’Évènement: Crest

Drôme

Conférence – Médecine Tibétaine Salle Coloriage, 18 mars 2023, Crest . Conférence – Médecine Tibétaine Av. Jean Rabot Salle Coloriage Crest Drôme Salle Coloriage Av. Jean Rabot

2023-03-18 – 2023-03-19

Salle Coloriage Av. Jean Rabot

Crest

Drôme EUR 4 4 5 Clés santé pour tous

Animée par Véronique Lemée – praticienne en soins tibétains

Vente d’artisanat tibétain au profit de la scolarisation d’enfants tibétains +33 4 75 25 22 57 http://www.vallee-drome.com/expo-tibet/ Salle Coloriage Av. Jean Rabot Crest

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Crest Drôme Salle Coloriage Av. Jean Rabot Ville Crest Departement Drôme Lieu Ville Salle Coloriage Av. Jean Rabot Crest

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest /

Conférence – Médecine Tibétaine Salle Coloriage 2023-03-18 was last modified: by Conférence – Médecine Tibétaine Salle Coloriage Crest 18 mars 2023 Av. Jean Rabot Salle Coloriage Crest Drôme Drôme Salle Coloriage Crest

Crest Drôme