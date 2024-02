CONFÉRENCE » MÉDECINE ET MÉDECINS EN EGYPTE ANCIENNE Béziers, samedi 16 mars 2024.

CONFÉRENCE » MÉDECINE ET MÉDECINS EN EGYPTE ANCIENNE Béziers Hérault

En se basant sur des sources textuelles et matérielles, il sera ici l’occasion de présenter ce qu’est la médecine égyptienne. En présentiel.

Il sera ici l’occasion de présenter ce qu’est la médecine égyptienne, souvent considérée comme moins efficace que la médecine hippocratique, en se basant sur des sources textuelles et matérielles.

Cette conférence visera à montrer que la médecine égyptienne ne peut être cloisonnée à une seule catégorie et qu’elle est exercée par plusieurs types de praticiens médicaux.

Par Mallaury Guigner .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

2 Rue Jeanne Jugan

Béziers 34500 Hérault Occitanie

