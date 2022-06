Conférence : « Médecine et chirurgie du fond des âges »

Conférence : « Médecine et chirurgie du fond des âges », 14 septembre 2022, . Conférence : « Médecine et chirurgie du fond des âges »



2022-09-14 16:00:00 – 2022-09-14 A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, une conférence-débat sera animée par Maïté BOUYSSY. Le thème de la conférence est “Qu’est ce qu’un “intellectuel provincial”? Qu’est ce que le champs culturel vécu loin de paris?”.

Programmée le Mercredi 14 Septembre à l’ancienne sous préfecture de Nérac. Début de la conférence à 16h.

Un verre de L’amitié clôturera le conférence. A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, une conférence-débat sera animée par Maïté BOUYSSY. Le thème de la conférence est “Qu’est ce qu’un “intellectuel provincial”? Qu’est ce que le champs culturel vécu loin de paris?”.

Programmée le Mercredi 14 Septembre à l’ancienne sous préfecture de Nérac. Début de la conférence à 16h.

Un verre de L’amitié clôturera le conférence. A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, une conférence-débat sera animée par Maïté BOUYSSY. Le thème de la conférence est “Qu’est ce qu’un “intellectuel provincial”? Qu’est ce que le champs culturel vécu loin de paris?”.

Programmée le Mercredi 14 Septembre à l’ancienne sous préfecture de Nérac. Début de la conférence à 16h.

Un verre de L’amitié clôturera le conférence. William Blake France dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville