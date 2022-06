Conférence : « Médecine et chirurgie du fond des âges », 20 août 2022, .

Conférence : « Médecine et chirurgie du fond des âges »



2022-08-20 17:00:00 – 2022-08-20

A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, une conférence sera animée par Alain Beyneix sur le thème “médecine et chirurgie du fond des âges”.

La conférence se tiendra le samedi 20 Août à 17h à l’Ancienne sous préfecture de Nérac. La conférence dure entre 1h et 1h30, et serra clôturée par verre de l’amitié.

“Les premiers bergers et paysans du Néolithique européen, entre le VIème et le IIème millénaire avant J.-C., avaient acquis de sérieuses connaissances médicales. Les trépanations crâniennes et les amputations de membres réalisées avec succès témoignent de techniques opératoires parfaitement maîtrisées qui impliquent un savoir faire transmissible. Les tatouages d’Öti, la momie des glaces, certainement à but thérapeutique révèlent toutefois que la médecine de ce temps demeurait encore empreinte de rituels et de magie.”

