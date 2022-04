Conférence Mazet-Saint-Voy, 3 août 2022, Mazet-Saint-Voy. Conférence Mazet-Saint-Voy

2022-08-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-03 21:30:00 21:30:00

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire “La Saint Barthélémy, enjeux mémoriels” par Olivier Millet, professeur à l’université Paris-Sorbonne et membre de la SHPF. amiseglisedesaintvoy@gmail.com Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Conférence Mazet-Saint-Voy 2022-08-03 was last modified: by Conférence Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 3 août 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire