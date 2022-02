Conférence Max et la Guerre d’Algérie Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Conférence Max et la Guerre d’Algérie Abbeville, 19 février 2022, Abbeville. Conférence Max et la Guerre d’Algérie Abbeville

2022-02-19 – 2022-02-19

Abbeville Somme Conférence suivie d’un débat : Partie 1 : secrétaire d’Etat aux Forces Armées ( 1956-1957)

Par Jean-Marie Binot, journaliste historien et membre de l’association » club Max Lejeune » Pass sanitaire et port du masque exigés

Abbeville

