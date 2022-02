CONFÉRENCE – MAUVAISES GRAINES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Les plantes ont pour la plupart d’entre nous une image positive : elles égayent nos jardins, parfument nos intérieurs, nous nourrissent, nous soignent, nous habillent… Comment ne pas les aimer ? On oublie qu’il existe aussi de terribles végétaux, qui piquent, qui grattent… et même qui tuent. Certains, comme les espèces exotiques envahissantes, peuvent également avoir des conséquences dramatiques pour la biodiversité ou la santé. Ortie, berce du Caucase, cocaïer, datura, piment… Katia Astafieff nous révèle avec humour tous les secrets de ces plantes redoutables. Katia Astafieff

Biologiste de formation spécialisée en communication scientifique, grande voyageuse, Katia Astafieff est directrice adjointe des Jardins Botanique du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont L’aventure extraordinaire des plantes voyageuse (Dunod, 2018) et Mauvaises Graines – La surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent (Dunod, 2021). dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 06 61 http://www.univ-lorraine.fr/ UTL

