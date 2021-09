Gerbépal Gerbépal Gerbépal, Vosges CONFÉRENCE MAUVAISES GRAINES Gerbépal Gerbépal Catégories d’évènement: Gerbépal

Gerbépal Vosges Gerbépal La surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent !!!

Présentée par Katia Astafieff.

Née en Lorraine en 1975. Biologiste de formation et spécialisée en

communication scientifique, elle est passionnée par l’univers des plantes,

l’écriture et les voyages. Elle a publié en 2015 son premier roman : La

Femme de l’ambassadeur (La Part Commune).

Conférence proposée dans le cadre du Festival International de Géographie. +33 6 85 36 33 94 M.MARCHAL dernière mise à jour : 2021-09-24 par

