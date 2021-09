Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère, Logonna-Daoulas Conférence “Matriarcat et féminisme en Bretagne” Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas Une conférence sera donnée le mercredi 13 octobre, par la sociologue et écrivaine Anne Guillou, sur le thème “Matriarcat et féminisme en Bretagne” : Il arrive fréquemment que l’on entende dire qu’en Bretagne existerait un matriarcat, que la femme bretonne jouirait de prérogatives particulières, et même d’un certain pouvoir que ne connaîtraient pas les autres femmes françaises. Si cela pouvait être démontré, on comprendrait mieux que le féminisme ne se soit pas développé dans l’ensemble de la Bretagne, hormis dans les grandes villes. Salle Kéjadenn, 18h

asambles.logonna@gmail.com +33 6 64 52 81 02

