Conférence “Mathurin Méheut” Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Conférence “Mathurin Méheut” Roscoff, 1 mai 2022, Roscoff. Conférence “Mathurin Méheut” Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

2022-05-01 – 2022-05-01 Place de la Gare Espace Mathurin Méheut

Roscoff Finistère Conférence à l’Espace Mathurin Meheut. Présentation de l’artiste et de son œuvre, organisée par l’association Les Amis des Arts :

« Mathurin Méheut à Roscoff et l’Ile de Batz », par Gilles Baratte, spécialiste de Mathurin Méheut. lesamisdesartsroscoff@gmail.com Conférence à l’Espace Mathurin Meheut. Présentation de l’artiste et de son œuvre, organisée par l’association Les Amis des Arts :

« Mathurin Méheut à Roscoff et l’Ile de Batz », par Gilles Baratte, spécialiste de Mathurin Méheut. Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Ville Roscoff lieuville Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Conférence “Mathurin Méheut” Roscoff 2022-05-01 was last modified: by Conférence “Mathurin Méheut” Roscoff Roscoff 1 mai 2022 finistère Roscoff

Roscoff Finistère