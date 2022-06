Conférence « Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne »

Conférence « Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne », 7 juillet 2022, . Conférence « Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne »

2022-07-07 – 2022-07-07 Conférence présentée par Denis-Michel Boëll, commissaire scientifique de l’exposition. La conférence est gratuite et ouverte à tous. Conférence présentée par Denis-Michel Boëll, commissaire scientifique de l’exposition. La conférence est gratuite et ouverte à tous. dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville