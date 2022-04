Conférence : Marquise, la sensuelle comédienne de Molière par Christophe Mory Villers-sur-Mer, 25 juin 2022, Villers-sur-Mer.

Conférence : Marquise, la sensuelle comédienne de Molière par Christophe Mory Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

2022-06-25 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-25 Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

La vie romancée de Marquise du Parc, née Marie-Thérèse Gorla en 1635, qui suscite la passion de Molière, de Corneille et de Racine. Analphabète, elle devient comédienne en gardant son secret jusqu’à sa mort, à 32 ans. Une conférence par l’historien Christophe Mory.

Résumé :

Fut-elle une grande tragédienne ou une people avant l’heure ? Marquise du Parc, née Marie-Thérèse Gorla à Lyon en 1635, part sur un coup de tête rejoindre la troupe des Béjart qui jouent alors les tragédies de Corneille. Jean-Baptiste, l’un des comédiens, devient Molière et s’éprend de Marquise à qui il confie de petits rôles. Reconnaissante envers un membre de la troupe surnommé Gros-René, qui la soutient par amour, elle l’épouse. Sans lui faire serment de fidélité…

Alors qu’ils doivent passer quelques jours à Rouen, en 1658, pour rencontrer l’auteur du Cid, ils y restent six mois, l’académicien étant, comme tellement d’autres, tombé amoureux de Marquise. Celle-ci veut briller comme une étoile. À Paris, tous les artistes, les mécènes et la Cour lui font fête. Le Roi lui-même semble sous le charme ! Au faîte de sa gloire, elle rencontre Racine qui écrit Andromaque pour elle. Mais, en vérité, la belle utilise le théâtre pour se faire remarquer. Involontairement, elle trahit son art, sa famille, son mari et ses amis pour être adulée. Son histoire devait forcément mal finir : Marquise s’éteindra à trente-deux ans dans d’obscures circonstances.

À travers le fulgurant destin de cette séductrice hors normes, Christophe Mory décrit la vie des comédiens du Roi au XVIIe siècle, le talent des uns, l’égocentrisme des autres. Au terme d’une enquête historique approfondie, l’auteur a découvert le secret inavouable de Marquise, cet incroyable handicap qui lui interdisait les premiers

Christophe Mory :

Christophe Mory est un écrivain français né à Paris le 15 avril 1962. Il a exercé des fonctions de responsable de communication notamment à la Bibliothèque nationale de France. Ancien producteur à Radio France, il a collaboré à diverses publications (Le Monde de la musique, Crescendo, Dictionnaire des mythes contemporains, Dictionnaire des mythes féminins, Artpassions, Magazine littéraire, Magazine des livres…). Il est l’auteur d’essais, de romans, de théâtre. Il est l’auteur de chroniques sur Radio Notre-Dame et sur Cap24. Il est directeur de collection chez Desclée de Brouwer et anime un des trois ateliers d’un module sur la fiction aux Cours de civilisation française de la Sorbonne (cours destinés aux étrangers, organisés par l’association Robert de Sorbon). En 2003, il a été décoré chevalier des Arts et des Lettres.

La vie romancée de Marquise du Parc, née Marie-Thérèse Gorla en 1635, qui suscite la passion de Molière, de Corneille et de Racine. Analphabète, elle devient comédienne en gardant son secret jusqu’à sa mort, à 32 ans. Une conférence par l’historien…

+33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

La vie romancée de Marquise du Parc, née Marie-Thérèse Gorla en 1635, qui suscite la passion de Molière, de Corneille et de Racine. Analphabète, elle devient comédienne en gardant son secret jusqu’à sa mort, à 32 ans. Une conférence par l’historien Christophe Mory.

Résumé :

Fut-elle une grande tragédienne ou une people avant l’heure ? Marquise du Parc, née Marie-Thérèse Gorla à Lyon en 1635, part sur un coup de tête rejoindre la troupe des Béjart qui jouent alors les tragédies de Corneille. Jean-Baptiste, l’un des comédiens, devient Molière et s’éprend de Marquise à qui il confie de petits rôles. Reconnaissante envers un membre de la troupe surnommé Gros-René, qui la soutient par amour, elle l’épouse. Sans lui faire serment de fidélité…

Alors qu’ils doivent passer quelques jours à Rouen, en 1658, pour rencontrer l’auteur du Cid, ils y restent six mois, l’académicien étant, comme tellement d’autres, tombé amoureux de Marquise. Celle-ci veut briller comme une étoile. À Paris, tous les artistes, les mécènes et la Cour lui font fête. Le Roi lui-même semble sous le charme ! Au faîte de sa gloire, elle rencontre Racine qui écrit Andromaque pour elle. Mais, en vérité, la belle utilise le théâtre pour se faire remarquer. Involontairement, elle trahit son art, sa famille, son mari et ses amis pour être adulée. Son histoire devait forcément mal finir : Marquise s’éteindra à trente-deux ans dans d’obscures circonstances.

À travers le fulgurant destin de cette séductrice hors normes, Christophe Mory décrit la vie des comédiens du Roi au XVIIe siècle, le talent des uns, l’égocentrisme des autres. Au terme d’une enquête historique approfondie, l’auteur a découvert le secret inavouable de Marquise, cet incroyable handicap qui lui interdisait les premiers

Christophe Mory :

Christophe Mory est un écrivain français né à Paris le 15 avril 1962. Il a exercé des fonctions de responsable de communication notamment à la Bibliothèque nationale de France. Ancien producteur à Radio France, il a collaboré à diverses publications (Le Monde de la musique, Crescendo, Dictionnaire des mythes contemporains, Dictionnaire des mythes féminins, Artpassions, Magazine littéraire, Magazine des livres…). Il est l’auteur d’essais, de romans, de théâtre. Il est l’auteur de chroniques sur Radio Notre-Dame et sur Cap24. Il est directeur de collection chez Desclée de Brouwer et anime un des trois ateliers d’un module sur la fiction aux Cours de civilisation française de la Sorbonne (cours destinés aux étrangers, organisés par l’association Robert de Sorbon). En 2003, il a été décoré chevalier des Arts et des Lettres.

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-17 par