**Conférence « Marionnettes et Burattini »** Par la maître de conférence Cristina Grazioli du Département des Arts du Spectacle de l’Université de Padoue SAMEDI 26 MARS À 17H Domaine des Grands Chênes Durée : 1h Entrée libre Tout public Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Une conférence pour tous sur les marionnettes à fil et à gaine ! Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

