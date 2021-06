CONFERENCE MARINE LANGE Agde, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Agde.

CONFERENCE MARINE LANGE 2021-07-15 11:00:00 – 2021-07-15

Agde Hérault

Conférence animée par Marine Lange, chargée d’animation à la sensibilisation du milieu marin – Aire Marine Protégée de la côte agathoise sous la Direction Gestion du milieu marin.

L’Aire Marine Protégée de la côte agathoise est un territoire exclusivement marin de 6 152 hectares situé au centre du Golfe du Lion, dans les eaux du littoral agathois. Ce site classé Natura 2000 englobe les principales zones où se développent des habitats sous-marins essentiels (herbiers de posidonies, récifs de coralligène, petits fonds rocheux et étendues de sable) ainsi que les secteurs à forte valeur patrimoniale comme l’îlot de Brescou ou encore les falaises volcaniques de la grande conque. De nombreuses espèces marines, des poissons aux algues en passant par les dauphins, les tortues et les oiseaux fréquentent ce territoire protégé. La direction du milieu marin de la ville d’Agde gère ce grand espace marin. Des actions sont engagées : la plus grande zone de mouillage écologique de la région, une réserve marine, des actions de restauration écologique avec par exemple l’immersion de récifs artificiels, tout cela pour préserver la biodiversité marine.

mediatheque@ville-agde.fr +33 4 67 94 68 00 http://www.mediatheque-agde.fr/EXPLOITATION/

