Prosper Marilhat (1811-1847), originaire de Vertaizon, étudie à Paris en 1829, et voyage en Syrie et en Égypte de 1831 à 1833. Il devient à son retour l’un des premiers peintres orientalistes. Depuis quelques années, il reprend une place importante au sein des expositions sur l’orientalisme au XIXe siècle. Marilhat est resté souvent confidentiel et peu d’études lui sont consacrées. Ainsi,certaines de ses oeuvres ont totalement disparu et d’autres lui sont attribuées à tort. La conférence s’inté resse à ces œuvres oubliées et présente des découvertes récentes comme une rare aquarelle de bédouin du Liban, une vue de Collias, une autre du Pont du Gard, un portrait inédit ou encore un remarquable bouquet de fleurs. Conférence inédite sur Prosper Marilhat, peintre orientaliste du XIXe siècle. salle des fêtes de Vertaizon le bourg, 63910 vertaizon Vertaizon Puy-de-Dôme

