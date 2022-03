Conférence “Marie Marvingt, pionnière de l’aviation sanitaire” Vervins, 26 mars 2022, Vervins.

Conférence “Marie Marvingt, pionnière de l’aviation sanitaire” Vervins

2022-03-26 – 2022-03-26

Vervins Aisne Vervins

A l’occasion de la journée de la femme, Alain De Libero mettra à l’honneur MARIE MARVINGT, aviatrice infirmière, amie de la famille DUFLOT, sportive aux 17 médailles d’or, qui a participé à l’épopée de la locomotion terrestre et aérienne en pilotant les premières automobiles, ballons, aéroplanes mais également présente aux combats dans les airs et les tranchées lors de la Première Guerre Mondiale, tout en créant et initiant l’aviation sanitaire en Europe, en Afrique et même aux Etats Unis d’Amérique.

musee.vervins@gmail.com +33 3 23 98 94 51

Musée de la Thiérache

Vervins

dernière mise à jour : 2022-03-04 par