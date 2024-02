CONFÉRENCE | MARIE MARVINGT, FEMME DE TOUS LES EXPLOITS Fleury-devant-Douaumont, vendredi 8 mars 2024.

CONFÉRENCE | MARIE MARVINGT, FEMME DE TOUS LES EXPLOITS Fleury-devant-Douaumont Meuse

Vendredi

Elle n’a pas volé son surnom la fiancée du danger !

Marie Marvingt est à la fois sportive accomplie, pilote d’avion et pionnière de l’aviation sanitaire. La légende raconte qu’elle se serait même travestie en homme pour combattre sur le front. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette conférence à deux voix rendra hommage à cette femme au destin hors du commun.

Conférence animée par Nicolas Czubak, historien et responsable du Pôle histoire, collections et médiation au Mémorial de Verdun, et Delphine Peresan-Roudil, conférencière, spécialiste de l’histoire des femmes.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08 19:00:00

1 Avenue du Corps Européen

Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est info@memorial-verdun.fr

L’événement CONFÉRENCE | MARIE MARVINGT, FEMME DE TOUS LES EXPLOITS Fleury-devant-Douaumont a été mis à jour le 2024-02-22 par OT GRAND VERDUN