Conférence « Mardis de la Science » : Matériaux d'avenir : les nouvelles (vitro-)céramiques Développer de nouveaux matériaux, comprendre leur structure à une échelle atomique c'est ce que vous découvrirez pendant cette conférence. Mardi 16 avril

L’évolution de la société est étroitement liée au développement de nouveaux matériaux. Afin de relever les défis technologiques actuels, tels que le stockage et la conservation de l’énergie, de nouvelles compositions et structures cristallines sont aujourd’hui nécessaires.

Nous verrons, à travers nos activités menées au laboratoire CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation), qu’il est possible d’innover en utilisant des méthodologies de prédiction et de synthèse hors-équilibre qui permettent de cibler des compositions a priori, ainsi que d’accéder à de nouveaux matériaux. En parallèle, le développement des techniques de caractérisation permet de décrire finement la structure multi-échelle des matériaux, depuis leur microstructure jusqu’à leur organisation atomique. Ces progrès, notamment l’accès aux phénomènes d’ordre et de désordre, permettent une meilleure compréhension et optimisation des propriétés fonctionnelles associées.

Les intervenants :

Dr Michael Pitcher, chargé de recherche CNRS au laboratoire CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation) à Orléans.

Chimiste des matériaux, il est spécialisé dans la synthèse et la caractérisation de solides inorganiques tels que les céramiques. Après être passé par les universités d’Oxford et de Liverpool, il arrive au CEMHTI en 2019, en tant que chercheur CNRS. Sa reherche allie des méthodes de synthèse « hors-équilibre » à des approches computationnelles (utilisant des méthodes informatiques) innovantes pour découvrir de nouveaux matériaux, souvent étonnants, ayant des applications potentielles dans les domaines de l’énergie ou de l’optique.

Dr Mathieu Allix, directeur de recherche CNRS au laboratoire CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation) à Orléans.

Ses recherches portent sur la cristallisation dans les verres d’oxydes et depuis le liquide fondu à haute température, avec une application à la synthèse de vitrocéramique et céramiques innovantes. La caractérisation (micro)structurale fine de ces nouveaux matériaux hors-équilibre, notamment des phénomènes de désordres structuraux, permet alors d’envisager la compréhension et l’optimisation de diverses propriétés (transparence, conductivité anionique, luminescence persistante …).

