Conférence « Mardis de la Science » : La révolution néolithique en région Centre-Val de Loire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, mardi 12 mars 2024.

Conférence « Mardis de la Science » : La révolution néolithique en région Centre-Val de Loire L’archéologie préventive permet de multipliées les connaissances et notamment celle sur le Néolithique. Elle permet ainsi d’étudier les changements de modes de vie et d’organisation sociales. Mardi 12 mars, 20h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T20:00:00+01:00 – 2024-03-12T21:30:00+01:00

Durant le néolithique, un ensemble d’innovations (agriculture, élevage, céramique, etc.) apparaissent et amènent un changement de mode de vie, passant notamment du stade de la prédation à celui de la production. La diffusion de ces changements à travers le monde a modifié les modes de vies et l’organisation des sociétés au cours du temps et jusqu’à maintenant.

Avec l’essor de l’archéologie préventive depuis ces quarante dernières années, les connaissances archéologiques ont été démultipliées et particulièrement celles sur le Néolithique.

À partir d’exemples donnés par l’archéologie préventive dans le nord de la France et plus particulièrement en région Centre-Val de Loire, toutes les facettes de cette révolution technique, culturelle et sociale des communautés humaines de la préhistoire peuvent être décrites. Le passage de sociétés agro-pastorales à la Cité-État en est un témoignage fort, marqué par le début de la hiérarchisation sociale.

La conférencière :

Marie-France Creusillet travaille à l’INRAP en région Centre-Val de Loire, sur les autoroutes et différents chantiers dont le site de Voves (Eure-et-Loir), un des sites d’habitat du Néolithique le plus ancien en région Centre, ou bien encore sur l’atelier de façonnage de haches en silex à Fontenay-sur-Loing, sur le tracé autoroutier de l’A19.

Elle est également Présidente de l’association Archéologie pour tous, et participe à la médiation culturelle et scientifique des données archéologiques dans le cadre d’ateliers présentés au public à l’Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher).

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

Conférence Mardis de la Science

@Archéologiepourtous