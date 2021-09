Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain, Plateau-d'Hauteville Conférence – Mardi soir du bois Plateau d’Hauteville Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Conférence – Mardi soir du bois 2021-10-12 18:15:00 18:15:00 – 2021-10-12 Cormaranche en Bugey 271 route de l'Alagnier

Plateau d’Hauteville Ain Plateau d’Hauteville Le thème de cette conférence est : Bien rénover avec les bons matériaux, connaître les aides, par qui se faire accompagner ?

Animée par Martial GUEBIN pour le compte de Renovez en Haut-Bugey. c.devesa@fibois01.org +33 9 62 08 83 41 https://www.fibois01.org/agenda/199_mardi-soir-du-bois dernière mise à jour : 2021-09-20 par

