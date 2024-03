Conférence Marcel Cariou et Poulluen Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy, dimanche 3 mars 2024.

Conférence Marcel Cariou et Poulluen Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

Histoire et patrimoine de Loctudy a invité Noëlle Cousinié, auteur du livre Itinéraire d’un enfant de Larvor, à évoquer Marcel Cariou et le port de Larvor. Un montage vidéo d’une demi-heure environ a été spécialement conçu pour cet hommage. Marcel, Tartare pur jus, a vécu jusqu’à ses 96 ans à Larvor, face à la mer. Charpentier naval depuis ses treize ans, il a construit de beaux et solides bateaux en bois puis en polyester pour les marins ou les plaisanciers. Son épouse, Marie-Thérèse, a tenu le Café des Flots puis le Men Du Bar, haut-lieu de la vie festive de Larvor. Marcel fut aussi adjoint au maire. Avec des photos souvent inédites (non publiées dans le livre), ce montage raconte l’histoire de Marcel qui est aussi celle de Larvor, du port, de la cale de Poulluen, du naufrage de l’Étoile du Pôle, de l’échouage d’une baleine de 110 tonnes, des lancements de bateaux, de la colo de Scaër, des fêtes, des concours de galoche… Plusieurs interviews complètent ce panorama. Débat à l’issue de la projection. Dédicaces d’Itinéraire d’un enfant de Larvor .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03

Rue Hent Poull Gleuvian Centre culturel Salle polyvalente

Loctudy 29750 Finistère Bretagne

