Conférence | Marc Buchy L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Conférence | Marc Buchy L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), 5 avril 2022, Arles. Conférence | Marc Buchy

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), le mardi 5 avril à 18:00

Très tôt dans sa pratique Marc Buchy s’est engagé à ne jamais apprendre ni la danse ni l’astronomie, revendiquant ce choix comme un geste artistique cherchant à affirmer la valeur de l’amateurisme. La question de la connaissance, de son partage, de son appropriation, de sa circulation, est depuis lors centrale dans sa pratique. Dans ses œuvres, souvent conceptuelles, parfois immatérielles, il développe des processus et des protocoles, impliquant parfois la participation du public, toujours conscient de ses contextes de créations et de présentations.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En 2022 l’École nationale supérieure de la photographie fête ses 40 ans. Pendant toute l’année découvrez des artistes, photographes, philosophes et chercheurs invité.e.s de l’école. L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Adresse 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Ville Arles lieuville L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles Departement Bouches-du-Rhône

L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Conférence | Marc Buchy L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 2022-04-05 was last modified: by Conférence | Marc Buchy L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 5 avril 2022 Arles L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles

Arles Bouches-du-Rhône