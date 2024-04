Conférence Malgré-nous et malgré-elles ; des Français dans la nasse du IIIe Reich Rue des casernes Tournus, lundi 22 avril 2024.

Suite à la déroute de 1940, la Moselle et l’Alsace furent annexées de fait à l’Allemagne. Cent quarante-deux mille cinq cents Alsaciens et Mosellans furent incorporés de force dans les armées allemandes en toute illégalité sur le plan du droit international. Jean-Marie Blaising, archéologue retraité, fils d’Albert Blaising Malgré-nous déserteur, vous dévoilera le destin de ces hommes et de ces femmes à travers des cas documentés et des souvenirs.

Libre participation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 18:30:00

fin : 2024-04-22 20:00:00

Rue des casernes Palais de Justice de Tournus

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@saast.fr

