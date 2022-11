Conférence : « Maitriser sa fin de vie – Enjeux intimes ou priorite politique » par le Professeur Emmanuel Hirsch Deauville, 21 novembre 2022, Deauville.

Conférence : « Maitriser sa fin de vie – Enjeux intimes ou priorite politique » par le Professeur Emmanuel Hirsch

118 ter avenue de la République Salle des Fêtes Deauville Calvados Salle des Fêtes 118 ter avenue de la République

2022-11-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-11-21

Salle des Fêtes 118 ter avenue de la République

Deauville

Calvados

Le Rotary Club de Deauville reçoit le Professeur Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris Saclay, membre de l’Académie de Médecine.

Cette conférence se tient ou au moment où a lieu une réflexion sur la modification de la loi de 2005 sur la fin de vie dite loi Léonetti. Une consultation citoyenne réunissant 150 Français tirés au sort commencera ses travaux le 9 décembre prochain.

Le Professeur Emmanuel Hirsch grand spécialiste des questions sur l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches, spécialiste de l’éthique médicale et du soin, aidera à mener une réflexion sur ce sujet sensible et très personnel d’une manière apaisée et respectueuse de chacun. Il présentera également son dernier livre » Une éthique pour temps de crise », un traité d’éthique indispensable pour comprendre hier et nous préparer à demain de manière réfléchie. Dédicace de l’ouvrage à la fin de la conférence.

Le Rotary Club de Deauville reçoit le Professeur Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris Saclay, membre de l’Académie de Médecine.

Cette conférence se tient ou au moment où a lieu une réflexion sur la modification de la loi de 2005 sur la fin de vie dite loi Léonetti. Une consultation citoyenne réunissant 150 Français tirés au sort commencera ses travaux le 9 décembre prochain.

Le Professeur Emmanuel Hirsch grand spécialiste des questions sur l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches, spécialiste de l’éthique médicale et du soin, aidera à mener une réflexion sur ce sujet sensible et très personnel d’une manière apaisée et respectueuse de chacun. Il présentera également son dernier livre » Une éthique pour temps de crise », un traité d’éthique indispensable pour comprendre hier et nous préparer à demain de manière réfléchie. Dédicace de l’ouvrage à la fin de la conférence.

Secretaire@rotary-club-de-deauville.fr

Salle des Fêtes 118 ter avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-11-14 par