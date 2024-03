CONFÉRENCE Maisons de bord de mer en Charente-Maritime Salle Jean Gabin Royan, jeudi 11 avril 2024.

CONFÉRENCE Maisons de bord de mer en Charente-Maritime Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne Jeudi 11 avril, 18h30 Salle Jean Gabin Tarif (hors abonnement) 3,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

Au cours des Trente Glorieuses, l’émergence de la civilisation des loisirs voit se démocratiser les vacances, auparavant réservées à une frange aisée de la société. Cette profonde mutation économique et sociologique invite les architectes à réinventer la résidence balnéaire, qui, de villa cossue, devient une maison de vacances accessible au plus grand nombre. Le littoral de Charente-Maritime se révèle un riche territoire d’expérimentation. L’architecture moderne, jusque-là absente des stations balnéaires hormis dans sa déclinaison Art déco, y fait une entrée remarquée et renouvelle les codes de la villa de bords de mer. En témoignent certains ouvrages exceptionnels sur la Côte de Beauté ou à La Rochelle. Le régionalisme, paradoxalement importé du sud-ouest bascolandais au cours des années 1920, livre également encore quelques réalisations de qualité. Toutefois, la conception de la nouvelle villa balnéaire n’échappe pas à la réflexion plus large, à l’échelle du territoire, sur la production de la maison individuelle dont rêvent les Français.

Salle Jean Gabin 112 Rue Gambetta, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 38 37 06 »}]

Royan Architecture

©Y. Werdefroy