Conférence Maison des Services au Public, 17 février 2023, Nay

Conférence

8 cours Pasteur Maison des Services au Public Nay Pyrenees-Atlantiques Maison des Services au Public 8 cours Pasteur

2023-02-17 – 2023-02-17

Maison des Services au Public 8 cours Pasteur

Nay

Pyrenees-Atlantiques

Le Lions Club de Nay organise une conférence qui fera revivre, pour vous, l’étonnante forge d’Arthez d’Asson et ses secrets. La maitrise du feu pour changer le minerai en métal, la maitrise du « mailh », pour battre le fer chaud et la maitrise de l’eau pour assurer l’énergie mécanique.

Le conférencier, Dominique FOURNIER, qui préside l’association « Fer et Savoir Faire », évoquera aussi l’héritage de cette industrie après l’arrêt de la forge.

A l’issu de la conférence, le Lions Club de Nay, proposera une collation au public, pour prolonger la soirée par un moment de convivialité.

+33 7 49 09 06 09

©Lions Club Nay

Maison des Services au Public 8 cours Pasteur Nay

