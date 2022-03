Conférence “Main basse sur les terres” Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence “Main basse sur les terres” Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières, 25 mars 2022, Paris. Conférence “Main basse sur les terres”

Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières, le vendredi 25 mars à 20:00

Avec Felipe Lopes, de la Commission Pastorale de la Terre, organisation qui vient en aide aux victimes des conflits fonciers et du travail esclave provoqués par les acteurs de la déforestation de l’Amazonie ; et Jules Girardet, chargé de mission « Amazonie Brésilienne » pour le CCFD-Terre Solidaire. Quand l’agrobusiness bouscule les droits humains dans le nord-est du Brésil. Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières 174 rue Championnet, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières Adresse 174 rue Championnet, Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières Paris Departement Paris

Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence “Main basse sur les terres” Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières 2022-03-25 was last modified: by Conférence “Main basse sur les terres” Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières 25 mars 2022 Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières Paris Paris

Paris Paris