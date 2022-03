Conférence / Maillol brodeur, céramiste enfin sculpteur Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Afin d'aller plus loin dans la découverte des expositions et du patrimoine du département, le MUDO-Musée de l'Oise vous propose chaque mois une conférence, dans la salle Thomas Couture du palais, une fois les portes du musée fermées. Jeudi 28 avril 2022 de 18h à 19h30, découvrez Maillol brodeur, céramiste enfin sculpteur dans le cadre de l'exposition André Metthey : la quête du feu et de la couleur, par Antoinette Le Normand-Romain, directrice générale honoraire de l'Institut National d'histoire de l'art, conservateur général honoraire du patrimoine. Gratuit. Réservation au 03 44 10 40 50 et sur contact.mudo@mudo.oise.fr.

