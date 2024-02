Conférence Madeleine Marzin Bretonne, résistante et élue communiste de Paris Médiathèque Guingamp, samedi 24 février 2024.

Par Alain Prigent, auteur du livre, « Madeleine Marzin (1908-1998). Bretonne, résistante

et élue communiste de Paris » éditions Manifeste ! 2022. Madeleine Marzin (1908-1998), commence sa carrière d’institutrice dans le Trégor au nord-ouest des Côtes d’Armor. Quittant par choix personnel sa Bretagne natale, elle s’investit totalement dans la vie syndicale et politique parisienne. Militante syndicaliste et communiste, elle organise pendant l’occupation la mobilisation des femmes contre la vie chère. Après la guerre, elle est élue au Conseil de Paris puis à l’Assemblée Nationale (1951-1958) sur la liste communiste dans le 20e arrondissement. C’est alors une élue reconnue et respectée défendant avec passion le droit au logement, à l’éducation et à la culture, pour les milieux les plus modestes. En retraçant l’itinéraire exceptionnel de Madeleine Marzin, Alain Prigent rend hommage à toutes ces femmes qui jouèrent un rôle si essentiel dans la Résistance, à toutes celles et à tous ceux qui illustrèrent si ardemment l’histoire du mouvement ouvrier au siècle dernier. Pour adultes et adolescents. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24 16:00:00



