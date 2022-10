Conférence : Madagascar, la grande île Civray Civray Catégories d’évènement: Civray

Vienne

Conférence : Madagascar, la grande île Civray, 21 novembre 2022, Civray. Conférence : Madagascar, la grande île

La Margelle Place du Général De Gaulle Civray Vienne Place du Général De Gaulle La Margelle

2022-11-21 14:30:00 – 2022-11-21

Place du Général De Gaulle La Margelle

Civray

Vienne EUR 4 Chemins de partage » Université Inter Ages 2022 – Les conférences sont prévues à 14h30 à la Margelle

Ce lundi 21 novembre : « Madagascar, la grande île » par Claude Chancel Chemins de partage » Université Inter Ages 2022 – Les conférences sont prévues à 14h30 à la Margelle

Ce lundi 21 novembre : « Madagascar, la grande île » par Claude Chancel Place du Général De Gaulle La Margelle Civray

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Civray, Vienne Autres Lieu Civray Adresse Civray Vienne Place du Général De Gaulle La Margelle Ville Civray lieuville Place du Général De Gaulle La Margelle Civray Departement Vienne

Civray Civray Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civray/

Conférence : Madagascar, la grande île Civray 2022-11-21 was last modified: by Conférence : Madagascar, la grande île Civray Civray 21 novembre 2022 Civray La Margelle Place du Général De Gaulle Civray Vienne vienne

Civray Vienne