Conférence : l’Union des femmes sous la Commune de Paris Mairie du 10e arrondissement Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre de la 28e saison des rencontres interculturelles du 10e arrondissement dont le thème est Coopérer, mutualiser, s’associer. L’association Histoire & Vies du 10e s’associe à Ensemble nous sommes le 10e dans le cadre de la 28e saison des rencontres interculturelles. Le thème cette année est Coopérer, mutualiser, S’ASSOCIER.

Histoire et Vies du 10e vous convie à une conférence de

Chloé Leprince, historienne et journaliste, sur le thème : l’Union des

femmes pour la défense de Paris et les soins à donner aux blessés, ce

que l’engagement féminin nous dit de la citoyenneté sous la Commune de

Paris en 1871.

La plus grande association de la Commune (dont le Comité

central siégeait à la mairie du 10e) a appelé les citoyennes

de Paris à se réunir pour « le règne du travail et de l’égalité »,

créant des coopératives assurant aux ouvrières la direction de leurs

affaires.

L’évènement se tiendra dans la salle des mariage de la mairie du 10e.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Contact : https://ensemble10.fr/2023/02/14/28e-saison-2023/ https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme

