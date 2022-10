Conférence Ludovic Ravanel « la géomorphologie et ses enjeux »

2022-11-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-03 19:00:00 19:00:00 Entre géographie physique et géologie, la géomorphologie est l’étude des reliefs et des processus qui les façonnent.

Cette science est sollicitée dans de très nombreux domaines, connus (risques naturels, valorisation touristique) ou non du grand public ! dernière mise à jour : 2022-10-13 par

