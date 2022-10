Conférence Luc Lelong – Dédicace – Visite Musée Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Saintes-Maries-de-la-Mer

Conférence Luc Lelong – Dédicace – Visite Musée Saintes-Maries-de-la-Mer, 24 octobre 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. Conférence Luc Lelong – Dédicace – Visite Musée

Rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhne Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

2022-10-24 – 2022-10-24 Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhne Saintes-Maries-de-la-Mer Programme :



18h00 : rendez-vous au relais culturel « Conférence de Luc Long ».

19h30 : Visite du Musée des Saintes Maries de la Mer (accompagné par le Directeur du Musée Giorgio Spada).

20h30 : séance dédicace et verre de l’amitié Une soirée exceptionnelle à travers 26 siècle d’histoire sous la mer en Camargue. Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhne Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhne

Conférence Luc Lelong – Dédicace – Visite Musée Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-10-24 was last modified: by Conférence Luc Lelong – Dédicace – Visite Musée Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 24 octobre 2022 Bouches-du-Rhne Rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhne Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhne