Jimmy Benardeau, journaliste et photographe professionnel indépendant, nous parlera de son expérience au contact des animaux sauvages, en particulier dans le refuge PTRC de Taïwan.

Le «Pingtung wildlife Rescue Center» (PTRC), fondé en 1993, occupe 4 hectares de terrain sur le campus de l’Université des sciences et technologies de Pingtung dans le sud de Taïwan. Ce refuge accueille aujourd’hui environ 1500 animaux de 100 espèces différentes, issus pour la plupart d’espèces protégées, abandonnés par des cirques ou confisqués à la douane comme issus du trafic d’animaux sauvages. Les refuges comme le PTRC vivent entièrement de dons et de l’action des bénévoles. De ce fait, les conditions de vie des animaux sont loin d’être idéales. Impossible de leur offrir des terres qui ressembleraient à une réserve naturelle, il faut donc les mettre en cage pour les préserver.

Jimmy Benardeau interroge la relation entre l’homme et son territoire, au travers de ses voyages, ses reportages pour la presse, ses livres et ses expositions. Il a été correspondant du journal Le Perche. Pour faire connaître le refuge, il y développe un travail documentaire au long cours et va prochainement publier un livre.

