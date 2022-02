Conférence LPO « Jean-Pierre Aumont – Lesoiseaux des champs » Longny les Villages, 4 mars 2022, Longny les Villages.

Conférence LPO « Jean-Pierre Aumont – Lesoiseaux des champs » LONGNY AU PERCHE 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 LONGNY AU PERCHE 1, place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages Orne

Jean-Pierre Aumont, ornithologue bénévole à la LPO Normandie présentera les oiseaux que l’on peut rencontrer dans les plaines cultivées.

Il est rare que nous nous promenions à travers les champs et que nous prenions le temps d’observer les oiseaux qui y vivent ou qui transitent. Et pourtant, muni d’une simple paire de jumelles et d’un peu de patience, il est possible, sur certaines parcelles, d’observer la Bergeronnette printanière et d’écouter l’Alouette des champs.

Nous verrons quelles sont les périodes les plus propices à ces exercices naturalistes.

+33 6 41 39 17 30

