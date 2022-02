Conférence LPO « Franck Royer – La photographie nature » Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Conférence LPO « Franck Royer – La photographie nature » Longny les Villages, 6 mai 2022, Longny les Villages. Conférence LPO « Franck Royer – La photographie nature » LONGNY AU PERCHE 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

2022-05-06 – 2022-05-06 LONGNY AU PERCHE 1, place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages Orne Franck Royer, photographe amateur et président du Photo club du Pays d’Essay fera une conférence sur la photographie nature.

A partir de ses photos personnelles il nous présentera sa manière de pratiquer la photo nature.

Il présentera également Le Photo Club du Pays d'Essay, affilié à la Fédération Photographe de France et régulièrement classé dans des compétitions Nationales.

A partir de ses photos personnelles il nous présentera sa manière de pratiquer la photo nature.

+33 6 41 39 17 30

A partir de ses photos personnelles il nous présentera sa manière de pratiquer la photo nature.

LONGNY AU PERCHE 1, place de l'Hôtel de Ville Longny les Villages

