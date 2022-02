Conférence: « Louxor. J’adore. » Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Conférence assurée par Anna Guédon (Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ERASME) Organisé par Clément Bur (INU Champollion, PLH-ERASME) et Laurent Bricault (Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ERASME), à l’occasion de la célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. L’Égypte ancienne dans la culture populaire en France (XIXe-XXIe siècle) Longtemps limitée à la culture des élites, la fascination pour la vallée du Nil se diffuse à partir du XIXe siècle à un plus large spectre social. Il s’agira de considérer, en analysant plusieurs thématiques issues de l’Égypte ancienne et à travers une pluralité de supports de transmission (presse, cinéma, publicité, bande dessinée, musique, jeux…), diverses manifestations du goût pour l’Antiquité égyptienne dans la culture populaire en France, entre appropriations, rejets et détournements, depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours. Auditorium 1, maison multimédia Ouvert à tous Sur présentation du pass vaccinal Dans le cadre du du cycle de rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une passion française Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

